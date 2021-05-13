Ще 26 тисяч доз вакцини від цього виробника зарезервували для введення другої дози тим пацієнтам, яких почали імунізувати з 24 лютого.
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В яких областях закінчилась Astrazeneca для першої вакцинації
Вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення столиці та ще 10 областях, а саме:
- міста Києва
- Вінницької області,
- Київської області,
- Кіровоградської області,
- Миколаївської області,
- Полтавської області,
- Рівненської області,
- Сумської області,
- Харківської області,
- Херсонської області,
- Чернігівської області.
Щеплення першої дозою там відновлять лише після того. як Україна отримає нову партію вакцини.
Коли в Україну знову привезуть AstraZeneca
До кінця травня Україна очікує ще 705 тисяч доз цього препарату в рамках ініціативи COVAX.
Окрім цього, у травні-червні до нас повинні доставити ще близько 500 тисяч доз вакцини Pfizer за прямими контрактами.
Чим вакцинуватимуть українців до того часу?
Нині мобільні бригади використовують інші препарати: CoronaVac від компанії Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Ці вакцини призначені для:
- медиків і працівників закладів охорони здоров’я,
- мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,
- учасників Операції об'єднаних сил на Сході України,
- соціальних працівників,
- священнослужителів,
- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році,
- освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО),
- співробітників патрульної поліції,