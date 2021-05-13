В Україні закінчуються вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози

У пунктах щеплення по всій Україні використали майже всю COVID-вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio). Мова йде про ту кількість, яка безпосередньо виділена для першого щеплення.

Ще 26 тисяч доз вакцини від цього виробника зарезервували для введення другої дози тим пацієнтам, яких почали імунізувати з 24 лютого.

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В яких областях закінчилась Astrazeneca для першої вакцинації

Вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення столиці та ще 10 областях, а саме:

міста Києва Вінницької області, Київської області, Кіровоградської області, Миколаївської області, Полтавської області, Рівненської області, Сумської області, Харківської області, Херсонської області, Чернігівської області.

Щеплення першої дозою там відновлять лише після того. як Україна отримає нову партію вакцини.

Коли в Україну знову привезуть AstraZeneca

До кінця травня Україна очікує ще 705 тисяч доз цього препарату в рамках ініціативи COVAX.

Окрім цього, у травні-червні до нас повинні доставити ще близько 500 тисяч доз вакцини Pfizer за прямими контрактами.

Чим вакцинуватимуть українців до того часу?

Нині мобільні бригади використовують інші препарати: CoronaVac від компанії Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Ці вакцини призначені для:

медиків і працівників закладів охорони здоров’я,

мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,

учасників Операції об'єднаних сил на Сході України,

соціальних працівників,

священнослужителів,

олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році,

освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО),

співробітників патрульної поліції,

Станом на 12 травня в Україні провели 904 933 щеплень проти коронавірусу. Вакциновано – 901 107 людей і лише 3 828 з них отримали 2 дози препарату.