Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда. За його словами, дефіциту кисню в Україні немає.

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З середини жовтня 2 найбільших виробники кисню в Україні пішли на планові регламентні роботи. Аби перекрити потреби кисню для хворих, МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів.

А вже 1 листопада ці виробники повернулись до роботи.

Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19,

– сказав Комаріда.

Натомість перебої можуть виникнути хіба що з логістикою доставки. Він також повідомив, що у МОЗ є план на випадок, якщо в країні зростатиме кількість госпіталізованих та потреба в кисні.

Кисень є побічним продуктом, під час виробництва, наприклад, в металургії. Якщо буде така необхідність, просто будемо домовлятися з виробниками переглянути кількість кисню, який вони можуть відвантажувати для медичної системи,

– заявив заступник міністра.

За його словами, нині хворі на коронавірус потребують у 5 – 6 разів більше кисню, ніж це було у попередню хвилю.

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: МОЗ