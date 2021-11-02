Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда. За його словами, дефіциту кисню в Україні немає.
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З середини жовтня 2 найбільших виробники кисню в Україні пішли на планові регламентні роботи. Аби перекрити потреби кисню для хворих, МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів.
А вже 1 листопада ці виробники повернулись до роботи.
Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19,
– сказав Комаріда.
Натомість перебої можуть виникнути хіба що з логістикою доставки. Він також повідомив, що у МОЗ є план на випадок, якщо в країні зростатиме кількість госпіталізованих та потреба в кисні.
Кисень є побічним продуктом, під час виробництва, наприклад, в металургії. Якщо буде така необхідність, просто будемо домовлятися з виробниками переглянути кількість кисню, який вони можуть відвантажувати для медичної системи,
– заявив заступник міністра.
За його словами, нині хворі на коронавірус потребують у 5 – 6 разів більше кисню, ніж це було у попередню хвилю.
Ситуація з коронавірусом в Україні:
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 1 листопада, в Україні виявили 19 455 нових хворих на коронавірус.
- До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 людей.
- Загалом за весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 955 693 хворих на коронавірус, 2 454 737 з яких вже одужали. Водночас 68 727 інфікованих померли.