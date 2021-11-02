В Україні запрацювали заводи із виробництва кисню, робота яких зупинялася

Заводи із виробництва кисню, роботу яких було призупинено, запрацювали на повну потужність. Його вже почали розвозити до лікарень.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда. За його словами, дефіциту кисню в Україні немає.

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З середини жовтня 2 найбільших виробники кисню в Україні пішли на планові регламентні роботи. Аби перекрити потреби кисню для хворих, МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів.

А вже 1 листопада ці виробники повернулись до роботи.

Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19,

– сказав Комаріда.

Натомість перебої можуть виникнути хіба що з логістикою доставки. Він також повідомив, що у МОЗ є план на випадок, якщо в країні зростатиме кількість госпіталізованих та потреба в кисні.

Кисень є побічним продуктом, під час виробництва, наприклад, в металургії. Якщо буде така необхідність, просто будемо домовлятися з виробниками переглянути кількість кисню, який вони можуть відвантажувати для медичної системи,

– заявив заступник міністра.

За його словами, нині хворі на коронавірус потребують у 5 – 6 разів більше кисню, ніж це було у попередню хвилю.

Ситуація з коронавірусом в Україні:

Джерело: МОЗ