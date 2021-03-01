В Україні запрацював сайт для запису на вакцинацію
В Україні 1 березня почав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від COVID-19. Тепер всі охочі можуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти коронавірусу онлайн або за телефоном гарячої лінії.
Джерело:Офіс Президента
Про старт роботи сайту повідомив президент Володимир Зеленський. Сталося це під час традиційної селекторної наради.
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Президент наголосив, що онлайн-платформа є частиною цифровізації країни та має стати настільки ж ефективним інструментом для організації вакцинації, як і для надання допомоги бізнесам під час локдауну.
Як записатися на вакцинацію
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна кілько способами:
- через додаток чи портал "Дія";
- через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту,
– розповів Федоров.
Прем'єр Денис Шмигаль додав, що база надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами.
На вакцинацію можна записатися через додаток чи портал "Дія" / Фото 24 каналу
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