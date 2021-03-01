В Україні 1 березня почав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від COVID-19. Тепер всі охочі можуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти коронавірусу онлайн або за телефоном гарячої лінії.

Про старт роботи сайту повідомив президент Володимир Зеленський. Сталося це під час традиційної селекторної наради.

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Президент наголосив, що онлайн-платформа є частиною цифровізації країни та має стати настільки ж ефективним інструментом для організації вакцинації, як і для надання допомоги бізнесам під час локдауну.

Як записатися на вакцинацію

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна кілько способами:

через додаток чи портал "Дія";

через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту,

– розповів Федоров.

Прем'єр Денис Шмигаль додав, що база надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами.



На вакцинацію можна записатися через додаток чи портал "Дія" / Фото 24 каналу

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