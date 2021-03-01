В Україні запрацював сайт для запису на вакцинацію

В Україні 1 березня почав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від COVID-19. Тепер всі охочі можуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти коронавірусу онлайн або за телефоном гарячої лінії.

Про старт роботи сайту повідомив президент Володимир Зеленський. Сталося це під час традиційної селекторної наради.

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Президент наголосив, що онлайн-платформа є частиною цифровізації країни та має стати настільки ж ефективним інструментом для організації вакцинації, як і для надання допомоги бізнесам під час локдауну.

Як записатися на вакцинацію

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна кілько способами:

через додаток чи портал "Дія";

через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту,

– розповів Федоров.

Прем'єр Денис Шмигаль додав, що база надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами.

Як зареєструватися на вакцинацію через "Дію"

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. У розділі послуги виберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19". Вкажіть, чим ви займаєтесь, та виберіть місто, у якому будете вакцинуватися. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями у "Дії". Система повідомить вас, коли відкриється запис на щеплення.

Працівникам закладів охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпекиРоботодавець самостійно внесе вас до списків та повідомить про дату щеплення.



На вакцинацію можна записатися через додаток чи портал "Дія" / Фото 24 каналу

Вакцинація в Україні: головне

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.

На наступний день на Донбасі розпочали вакцинацію українських військових проти COVID-19. Перша вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю.

Згідно з даними МОЗ, станом на 1 березня першу дозу вакцини отримали 3 141 людина.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу