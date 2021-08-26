В Україні запрацює біокластер для виробництва вакцин: деталі

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в Україні запустять біокластер для виробництва вакцин. Його роботу планують розпочати ще з кінця 2021 року.

Коли з'явиться біокластер

На запуск цього біокластеру уряд нещодавно виділив 100 мільйонів гривень з державного бюджету. Біокластер буде на базі Центру громадського здоров'я МОЗ.

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Сто мільйонів гривень, закладених у бюджеті на цей рік, дозволять здійснити запуск роботи біокластеру вже у 2021 році, а також створити умови для його подальшого розвитку,

– розповів Ляшко.

За словами міністра, надалі потрібно буде створити спеціалізоване державне підприємство, яке буде управляти цим біокластером, використовуватиме розробки та керуватиме технологічним парком.

Його створення запланували на 4 квартал 2021 року.

Ляшко зазначив, що міністерство вже сформувало перелік засобів першої необхідності, які мають вироблятися на території України, а також вже відбулися зустрічі з провідними фармкомпаніями щодо цього питання.

Чим займатиметься біокластер

на базі блокбастеру виготовлятимуть тест-системи для виявлення рідкісних хвороб,

для виявлення рідкісних хвороб, а також вироблятимуть міжнародні вакцини з відкритою технологією виробництва.

з відкритою технологією виробництва. у майбутньому на його базі виготовлятимуть вітчизняні вакцини.

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