В Україні запрацюють мобільні психіатричні команди
Від 1 липня запрацює новий пакет "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами" за Програмою медичних гарантій-2021. За роботу однієї команди Національна служба здоров'я платитиме медичному закладу 50 535 гривень на місяць.
Джерело:НСЗУ
НСЗУ укладе договори з усіма закладами, які відповідатимуть вимогам та оплачуватиме надані послуги згідно з підписаним договором. До складу мобільної команди повинні входити щонайменше 4 людини: лікар-психіатр або лікар-психіатр дитячий, лікар психолог або лікар-психотерапевт чи психолог, медсестра чи медбрат, фахівець з соціальної роботи або соціальний працівник.
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Що робитиме мобільна психіатрична команда
Насамперед вона призначена для надання психіатричної допомоги за місцем проживання після закінчення гострого перебігу хвороби. Мобільна команда виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом.
Також команда визначатиме потребу у фармакотерапії, призначатиме медикаментозне лікування, та, якщо це необхідно, направлятиме на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги.
Які послуги будуть безкоштовними для пацієнта:
- психіатричний огляд та допомога;
- індивідуальний план лікування і реабілітації із залученням самого пацієнта або його законного представника;
- проведення необхідних психодіагностичних тестів;
- контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.
- Родичі або законні представники людини з психічними розладами та розладами поведінки можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки.
У НСЗУ також заявили, що з 1 вересня 2021 року пацієнти з розладами психіки, поведінки та епілепсією зможуть безоплатно або з незначною доплатою отримувати необхідні лікарські засоби. Це стосується лікування таких хвороб, як; ПТСР, шизофренія, афективні розлади, депресія, невротичні розлади та епілепсія.
Усі необхідні лікарські засоби призначатимуть лікарі спеціалізованої ланки медичної допомоги й видаватимуть лише за електронним рецептом. Аптечний заклад, у якому можна буде отримати ці ліки, пацієнт обиратиме сам.
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