В Україні запрацюють мобільні психіатричні команди

Від 1 липня запрацює новий пакет "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами" за Програмою медичних гарантій-2021. За роботу однієї команди Національна служба здоров'я платитиме медичному закладу 50 535 гривень на місяць.

НСЗУ укладе договори з усіма закладами, які відповідатимуть вимогам та оплачуватиме надані послуги згідно з підписаним договором. До складу мобільної команди повинні входити щонайменше 4 людини: лікар-психіатр або лікар-психіатр дитячий, лікар психолог або лікар-психотерапевт чи психолог, медсестра чи медбрат, фахівець з соціальної роботи або соціальний працівник.

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Що робитиме мобільна психіатрична команда

Насамперед вона призначена для надання психіатричної допомоги за місцем проживання після закінчення гострого перебігу хвороби. Мобільна команда виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом.

Також команда визначатиме потребу у фармакотерапії, призначатиме медикаментозне лікування, та, якщо це необхідно, направлятиме на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги.

Які послуги будуть безкоштовними для пацієнта:

психіатричний огляд та допомога;

індивідуальний план лікування і реабілітації із залученням самого пацієнта або його законного представника;

проведення необхідних психодіагностичних тестів;

контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Родичі або законні представники людини з психічними розладами та розладами поведінки можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки.

Аби отримувати послуги за цим пакетом, потрібно мати направлення сімейного лікаря або педіатра, з якими підписано декларацію, або ж направлення лікаря-психіатра чи дитячого лікаря-психіатра.

У НСЗУ також заявили, що з 1 вересня 2021 року пацієнти з розладами психіки, поведінки та епілепсією зможуть безоплатно або з незначною доплатою отримувати необхідні лікарські засоби. Це стосується лікування таких хвороб, як; ПТСР, шизофренія, афективні розлади, депресія, невротичні розлади та епілепсія.

Усі необхідні лікарські засоби призначатимуть лікарі спеціалізованої ланки медичної допомоги й видаватимуть лише за електронним рецептом. Аптечний заклад, у якому можна буде отримати ці ліки, пацієнт обиратиме сам.