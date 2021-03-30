Станом на 30 березня в Україні зафіксували 1 662 942 випадки зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу COVID-19 діагностували 10 533 мешканцям країни. З них 367 дітей та 250 медпрацівників.

За минулу добу, 29 березня, найбільше нових хворих виявили у Києві (1 422), а також Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях. До теми "Хворі лежать сині": в обласній лікарні Житомира медики вимагають звільнення керівника За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 597 підтверджених хворих або людей з наявними симптомами хвороби. З життя пішли ще 286 інфікованих. Натомість виписали 3 576 людей. Новина доповнюється...