В Україні зареєстрували 10 533 нових хворих на COVID-19

Станом на 30 березня в Україні зафіксували 1 662 942 випадки зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу COVID-19 діагностували 10 533 мешканцям країни. З них 367 дітей та 250 медпрацівників.

За минулу добу, 29 березня, найбільше нових хворих виявили у Києві (1 422), а також Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 597 підтверджених хворих або людей з наявними симптомами хвороби.

З життя пішли ще 286 інфікованих. Натомість виписали 3 576 людей.

Від початку пандемії:

виявили – 1 662 942 хворих;

одужали – 1 307 076 пацієнтів;

померли – 32 418 інфікованих;

Ситуація з тестуванням

Впродовж минулої доби в Україні провели 50 836 досліджень на коронавірус методом ПЛР.

Ще 19 130 тестувань здійснити методом ІФА. І 26 981 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 8 058 263 тести методом ПЛР.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 433 мешканців країни. З них 1 людина отримала вже друге щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 212 898 людей. З них другу ін'єкцію отримали лише 2 людини.

Статистика захворюваності та темпи вакцинації в регіонах за останню добу:

Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;

Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;

Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;

Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;

Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;

Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;

Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;

Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;

Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;

Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;

Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;

Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;

Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;

Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;

Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;

Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;

Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;

Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;

Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;

Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;

Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;

Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Максим Степанов розповів, що станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записались 371 406 людей.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу