В Україні зареєстрували 10 533 нових хворих на COVID-19

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 30 березня в Україні зафіксували 1 662 942 випадки зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу COVID-19 діагностували 10 533 мешканцям країни. З них 367 дітей та 250 медпрацівників.
За минулу добу, 29 березня, найбільше нових хворих виявили у Києві (1 422), а також Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
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За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 597 підтверджених хворих або людей з наявними симптомами хвороби.
З життя пішли ще 286 інфікованих. Натомість виписали 3 576 людей.
Впродовж минулої доби в Україні провели 50 836 досліджень на коронавірус методом ПЛР.
Ще 19 130 тестувань здійснити методом ІФА. І 26 981 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 8 058 263 тести методом ПЛР.
За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 433 мешканців країни. З них 1 людина отримала вже друге щеплення.
Загалом від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 212 898 людей. З них другу ін'єкцію отримали лише 2 людини.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Максим Степанов розповів, що станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записались 371 406 людей.