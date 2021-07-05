В Україні зареєстрували COVID-вакцину від Johnson & Johnson: потрібна всього одна доза

Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Для вакцинації достатньо однієї дози

У МОЗ зазначили, що Janssen є векторною вакциною, яка містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує білок вірусу SARS-CoV-2. Для повної імунізації цією вакциною достатньо однієї дози.

До теми Понад 850 тисяч українців отримали дві дози вакцини, – МОЗ

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Що це за вакцина Janssen?

Janssen є так званою "векторною вакциною", тобто містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.

Ще одна перевага цієї вакцини – можливість зберігати у звичайному холодильнику.

Janssen уже вакцинували в Україні

Нещодавно компаніяштаму коронавірусу. Останні дослідження компанії підтвердили, що одне щеплення вакциною цього виробника надає імунний захист проти коронавірусу на термін 8 місяців, а також захищає від більш заразного варіанту COVID-19 – Дельта. Крім антитіл, вакцина сприяє появі Т-клітин для захисту від захворювання.

До слова, в Україні уже проводили вакцинацію цим препаратом. У травні в країну прибули 500 доз вакцини Janssen для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму.

Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.