Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї. Препарат має надійти до України у межах ініціативи COVAX.

За словами глави Міністерства охорони здоров'я, 22 квітня в Україну має прибути 367 тисяч доз цієї вакцини.

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Реєстрація в Україні південнокорейської вакцини AstraZeneca

Підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX,

– зазначив Степанов.

Міністр уточнив, що частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких уже вакцинували Covishield, решту – для першого щеплення.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що вакцини AstraZeneca і Covishield є ідентичними, тому "маніпуляції скептиків щодо загрози для другої дози щеплення залишаться маніпуляціями".

Зверніть увагу! Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що другу партію вакцини від AstraZeneca хочуть використати буквально за 2 – 3 дні, щоб показати спроможності системи охорони здоров'я.

Вакцинація в Україні: основне

За даними МОЗ, за добу 19 квітня щеплення від коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводили 232 мобільні бригади з імунізації та 360 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 українців.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу