В Україні зареєстрували південнокорейську вакцину AstraZeneca

Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї. Препарат має надійти до України у межах ініціативи COVAX.

За словами глави Міністерства охорони здоров'я, 22 квітня в Україну має прибути 367 тисяч доз цієї вакцини.

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Реєстрація в Україні південнокорейської вакцини AstraZeneca

Підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX,

– зазначив Степанов.

Міністр уточнив, що частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких уже вакцинували Covishield, решту – для першого щеплення.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що вакцини AstraZeneca і Covishield є ідентичними, тому "маніпуляції скептиків щодо загрози для другої дози щеплення залишаться маніпуляціями".

Вакцинація в Україні: основне

За даними МОЗ, за добу 19 квітня щеплення від коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводили 232 мобільні бригади з імунізації та 360 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 українців.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що другу партію вакцини від AstraZeneca хочуть використати буквально за 2 – 3 дні , щоб показати спроможності системи охорони здоров'я.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу