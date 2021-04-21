В Україні зареєстрували південнокорейську вакцину AstraZeneca

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї. Препарат має надійти до України у межах ініціативи COVAX.
За словами глави Міністерства охорони здоров'я, 22 квітня в Україну має прибути 367 тисяч доз цієї вакцини.
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Підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Це той препарат, який приїде до нас у рамках ініціативи COVAX,
– зазначив Степанов.
Міністр уточнив, що частину партії залишать для щеплення другою дозою тих громадян, яких уже вакцинували Covishield, решту – для першого щеплення.
Водночас очільник МОЗ наголосив, що вакцини AstraZeneca і Covishield є ідентичними, тому "маніпуляції скептиків щодо загрози для другої дози щеплення залишаться маніпуляціями".Зверніть увагу! Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що другу партію вакцини від AstraZeneca хочуть використати буквально за 2 – 3 дні, щоб показати спроможності системи охорони здоров'я.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу