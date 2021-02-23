В Україні зареєстрували першу вакцину проти коронавірусного захворювання від Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях в Індії та має локальну назву CoviShield. Препарат схвалили для екстреного використання.

Деталі реєстрації

Перші 500 тисяч доз вакцини мають прибути в Україну з заводу в Індії сьогодні, 23 лютого. Заявку на реєстрацію вакцини подали 15 лютого. Так швидко зареєструвати препарат вдалося завдяки закону, який скорочує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 до 5 робочих днів.

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Головне про вакцину CoviShield

Вакцину Oxford-AstraZeneca (локальна назва CoviShield) виробляє Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільший у світі виробник вакцин. Тобто, по суті CoviShield – це те та ж AstraZeneca, але індійського виробництва, за ліцензією Оксфордського університету (саме він є розробником вакцини).

Вакцину для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Covishield містить наступні інгредієнти: L-гістидин, моногідрат гідрохлориду L-гістидину, гексагідрат хлориду магнію, полісорбат-80, етанол, сахароза, хлорид натрію, дигідрат динатрію едетату (EDTA) та розчин для ін'єкцій.

Умови зберігання та ефективність вакцини

Препарат можна безпечно зберігати при температурі від 2°C до 8°C. Тому вакцину можна безпосередньо доставляти в будь-які медичні установи.

Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини.