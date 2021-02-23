Вакцина від виробників Pfizer та BioNTech пройшла реєстрацію в Україні. Це означає, що препарат можна офіційно та безперешкодно використовувати на території країни.

Головний санітарний лікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко 23 лютого повідомив, що вакцину проти коронавірусу від виробників Pfizer та BioNTech вже зареєстрували в Україні.

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Віктор Ляшко “Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. Вчора в Україні зареєстрували два препарати для профілактики COVID-19. Це препарат Covishield / AstraZeneca – рекомбінантна векторна вакцина, яка виробляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer".

Ляшко не сказав, на якому майданчику виробляється вакцина Pfizer для України. "Треба подивитися", – зізнався санлікар.

Під час цього ж брифінгу Віктор Ляшо заявив, що вакцинація в Україні стартує 24 лютого.

Вакцинація в Україні: що відомо

23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль. Нові постачання цієї вакцини очікують кожні 7 – 10 днів.

Як тільки вакцину розподілять між регіонами, мобільні групи вакцинації розпочнуть імунізацію пріоритетної групи – лікарів, які працюють з хворими на COVID-19.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців.

Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих буде відкрито з 1 березня і відбуватиметься через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу