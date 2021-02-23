В Україні зареєстрували вакцину від Pfizer-BioNTech
Вакцина від виробників Pfizer та BioNTech пройшла реєстрацію в Україні. Це означає, що препарат можна офіційно та безперешкодно використовувати на території країни.
Джерело:24 канал
Головний санітарний лікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко 23 лютого повідомив, що вакцину проти коронавірусу від виробників Pfizer та BioNTech вже зареєстрували в Україні.
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Віктор Ляшко
“Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. Вчора в Україні зареєстрували два препарати для профілактики COVID-19. Це препарат Covishield / AstraZeneca – рекомбінантна векторна вакцина, яка виробляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer".
Ляшко не сказав, на якому майданчику виробляється вакцина Pfizer для України. "Треба подивитися", – зізнався санлікар.
Під час цього ж брифінгу Віктор Ляшо заявив, що вакцинація в Україні стартує 24 лютого.
Вакцинація в Україні: що відомо
- 23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль. Нові постачання цієї вакцини очікують кожні 7 – 10 днів.
- Як тільки вакцину розподілять між регіонами, мобільні групи вакцинації розпочнуть імунізацію пріоритетної групи – лікарів, які працюють з хворими на COVID-19.
- Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців.
- Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих буде відкрито з 1 березня і відбуватиметься через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.
- Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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