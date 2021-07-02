Що відомо про розробку COVID-сертифікатів
Розробкою та технічною реалізацією COVID-сертифікатів займаються Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС та ДПСУ. Документ створять з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.
До теми З США та Ізраїлем домовлятимуться окремо: Україна і ЄС взаємно визнають паспорти вакцинації
Україні вдалося побудувати ефективні процеси для швидкої розробки та впровадження сертифікатів. Раніше подібні проєкти міжнародного рівня в Україні та світі втілювалися роками. Ми постійно слідкуємо за інформацією впровадження COVID-сертифікатів у ЄС та світі,
– заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, це вперше у такі короткі терміни країни повинні напрацювати універсальні системи обміну інформацією, домовитися про взаємодію, протестувати інновації.
Що таке COVID-сертифікат?Це документ, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусної хвороби і в якому є інформація про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест, що підтверджується цифровим підписом. У міжнародному сертифікаті буде ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання. В українській версії буде тільки ім'я, фото і унікальний номер.
Яким чином працюватиме сертифікат
- Усі дані про пацієнта вносять в електронну систему охорони здоров'я.
- Документ можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі Дія.
- А згодом також отримати паперовий у лікаря.
До слова, 1 липня Мінцифри спільно з партнерами запустили бета-тестування COVID-сертифікатів.
Попри те, що документи з'явилися одночасно з сертифікатами ЄС, деякі країни союзу прийняли рішення пускати тільки за національними документами такого типу.
Що відомо про визнання COVID-сертифікатів у ЄС
- Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили цифрові COVID-сертифікати.
- Україна і Європейський Союз уже досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.
- Попередньо українські паспорти вакцинації проти коронавірусу погодилися визнати Молдова, Туреччина та Угорщина, а також Німеччина. Вчора у МЗС повідомили, що українські сертифікати погодились визнавати ще дві країни: Австрія та Нідерланди.
- Дізнатися інформацію про те, у які ще країни українці можуть потрапити без перешкод, можна за цим посиланням.