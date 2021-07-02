Що відомо про розробку COVID-сертифікатів

Розробкою та технічною реалізацією COVID-сертифікатів займаються Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС та ДПСУ. Документ створять з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

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Україні вдалося побудувати ефективні процеси для швидкої розробки та впровадження сертифікатів. Раніше подібні проєкти міжнародного рівня в Україні та світі втілювалися роками. Ми постійно слідкуємо за інформацією впровадження COVID-сертифікатів у ЄС та світі,

– заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це вперше у такі короткі терміни країни повинні напрацювати універсальні системи обміну інформацією, домовитися про взаємодію, протестувати інновації.

Що таке COVID-сертифікат? Це документ, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусної хвороби і в якому є інформація про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест, що підтверджується цифровим підписом. У міжнародному сертифікаті буде ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання. В українській версії буде тільки ім'я, фото і унікальний номер.

Яким чином працюватиме сертифікат

Усі дані про пацієнта вносять в електронну систему охорони здоров'я.

Документ можна буде згенерувати в застосунку чи на порталі Дія.

А згодом також отримати паперовий у лікаря.

COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити, чи дійсний сертифікат, можна буде за QR-кодом. Це зручно, адже не потрібно додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. Тестування COVID-сертифікатів

До слова, 1 липня Мінцифри спільно з партнерами запустили бета-тестування COVID-сертифікатів.

Зверніть увагу! Долучитися можуть люди, які вже отримали 2 дози вакцини від COVID-19 на території України. Стати бета-тестувальником можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua.

Попри те, що документи з'явилися одночасно з сертифікатами ЄС, деякі країни союзу прийняли рішення пускати тільки за національними документами такого типу.

Що відомо про визнання COVID-сертифікатів у ЄС