В Україні затвердили новий перелік лікарень, які надаватимуть допомогу при COVID-19

В Україні затвердили новий перелік лікарень для прийому пацієнтів з коронавірусом. Медичну допомогу при лікуванні COVID-19 в Україні надаватимуть 257 лікарень.

Одні з цих медичних закладів залишаються опорними лікарнями, які будуть продовжувати забезпечувати інфекційну готовність на постійній основі.

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Інші лікарні "другої хвилі" залучаються до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 з 1 червня.

Медичні заклади будуть або виключатися з мережі, в разі зниження показників захворюваності, або розширюватися завдяки лікарням "третьої хвилі" при необхідності.

В уряді повідомили, що оновлення мережі не вплине на пацієнтів, які зараз знаходяться в стаціонарі і продовжують повчати лікування від коронавірусу.

Ніхто не повинен бути виписаний з лікарні до завершення лікування. Про розробку нових маршрутів пацієнтів відповідно до нового переліку закладів охорони здоров’я повинна подбати місцева влада,

– заявили у Кабміні.

До слова, станом на кінець травня в лікарнях для пацієнтів з коронавірусом знаходяться менше 20 тисяч осіб, а ліжко-місць — близько 71 тисячі.