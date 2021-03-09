Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні повідомили про 185 випадків побічних ефектів після вакцинації препаратом Covisheld від коронавірусної інфекції.

Очільник МОЗ зазначив, що 185 повідомлень про побічні ефекти після 19 тисяч проведених щеплень проти коронавірусу – це небагато.

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Степанов наголосив, що інформація про тяжкі наслідки після вакцинації проти коронавірусу є фейком.

Станом на сьогодні майже у 20 тисяч щеплень в Україні, за даними державного експертного центру МОЗ, зафіксовано всього лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації. Це ще один фейк, який звучить в нашому інформаційному просторі, що нібито від цієї вакцини є різні побічні ефекти,

– сказав міністр.

Глава МОЗ додав, що побічними ефектами є "будь-які повідомлення, які є після вакцинації, починаючи від почервоніння шкіри і закінчуючи, наприклад, там, підвищенням температури".

"Ніяких важких наслідків від вакцинації при здійснених майже 20 тисяч щеплень в Україні не зафіксовано", – додав Степанов.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 410 061 особа;

одужало – 1 199 229 осіб;

вакциновано – 19 118;

летальних випадків – 27 204.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал