В Україні збільшать кількість операцій з трансплантації вдвічі, – МОЗ

Джерело:МОЗ України
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна може досягти трансплантаційної незалежності за три роки.
Глава МОЗ наголошує, що завдяки цьому українці не будуть змушені їздити за кордон, щоб врятувати життя.
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Максим Степанов також розповів про досягнення України в цій галузі. Так, за минулий 2020 рік в Україні провели:
Впевнений, цьогоріч зробимо щонайменше вдвічі більше таких операцій. Також у 2020 році 226 пацієнтам профінансували за державні кошти послуги органної трансплантації за кордоном. З одного боку, цим людям врятували життя. Але якби ми робили ці операції в Україні – змогли б врятувати в 3–4 рази більше осіб,
– заявив Максим Степанов.
За його словами, це дуже важливо, щоб галузь трансплантації була максимально чистою та прозорою, "а українці не мали підстав вірити фейкам про чорних трансплантологів".
"Бо трансплантація – це про життя", – додав міністр.
"Це положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин. Мета цієї постанови – забезпечити запуск з 1 січня 2021 року цією системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації", – додав глава МОЗ.