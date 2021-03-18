В Україні збільшать кількість операцій з трансплантації вдвічі, – МОЗ

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна може досягти трансплантаційної незалежності за три роки.

Глава МОЗ наголошує, що завдяки цьому українці не будуть змушені їздити за кордон, щоб врятувати життя.

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Максим Степанов також розповів про досягнення України в цій галузі. Так, за минулий 2020 рік в Україні провели:

95 операцій з трансплантації нирки,

9 – серця,

17 – печінки.

Впевнений, цьогоріч зробимо щонайменше вдвічі більше таких операцій. Також у 2020 році 226 пацієнтам профінансували за державні кошти послуги органної трансплантації за кордоном. З одного боку, цим людям врятували життя. Але якби ми робили ці операції в Україні – змогли б врятувати в 3–4 рази більше осіб,

– заявив Максим Степанов.

За його словами, це дуже важливо, щоб галузь трансплантації була максимально чистою та прозорою, "а українці не мали підстав вірити фейкам про чорних трансплантологів".

"Бо трансплантація – це про життя", – додав міністр.

Трансплантація в Україні: що відомо

У грудні 2020 року в Україні були прий няті два важливих нормативних акти.

няті два важливих нормативних акти. Також раніше був створений і затверджений Український центр транспланткоординації – основний центр, який буде займатися всіма питаннями трансплантації.

– основний центр, який буде займатися всіма питаннями трансплантації. Перша постанова розширила перелік закладів охорони здоров'я, які долучаються до пілотного проєкту з трансплантації, який веде виключно МОЗ.

Друга постанова, як сказав Максим Степанов, є не менш важливою з точки зору системного розвитку трансплантації.

"Це положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин. Мета цієї постанови – забезпечити запуск з 1 січня 2021 року цією системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації", – додав глава МОЗ.