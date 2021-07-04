Захворюваність у вихідні традиційно нижча

До лікарень госпіталізували 460 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 10 мешканців країни. Водночас одужали 526 людей.

До теми Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу

За добу протестовано:

методом ПЛР – 14 229 осіб,

методом ІФА – 3 345 осіб,

експрес-тестами – 10 405 осіб.

Довідка: за весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 237 553 людини. Станом на 4 липня видужали 2 171 182 осіб. Померли внаслідок хвороби 52 470 людей.

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

Київ – 126 випадків;

Вінницька область – 3 випадки;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 5 випадків;

Закарпатська область – 0 випадків;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 13 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 1 випадок;

Сумська область –15 випадків;

Тернопільська область – 12 випадків;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! Експерти Центру громадського здоров'я прогнозують зростання захворюваності на коронавірус в Україні восени. Виною тому поширення мутованої версії коронавірусу – дельта. Тож, уряд та МОЗ активно готуються протидіяти інфекції: посилюють карантинні норми в країні та збільшують темпи вакцинації.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу