Захворюваність у вихідні традиційно нижча

До лікарень госпіталізували 460 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 10 мешканців країни. Водночас одужали 526 людей. 

До теми Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 14 229 осіб,
  • методом ІФА – 3 345 осіб,
  • експрес-тестами – 10 405 осіб.

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

  • Київ – 126 випадків;
  • Вінницька область – 3 випадки;
  • Волинська область – 5 випадків;
  • Дніпропетровська область – 20 випадків;
  • Донецька область – 3 випадки;
  • Житомирська область – 5 випадків;
  • Закарпатська область – 0 випадків;
  • Запорізька область – 26 випадків;
  • Івано-Франківська область – 6 випадків;
  • Київська область – 31 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 1 випадок;
  • Львівська область – 13 випадків;
  • Миколаївська область – 17 випадків;
  • Одеська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 1 випадок;
  • Сумська область –15 випадків;
  • Тернопільська область – 12 випадків;
  • Харківська область – 11 випадків;
  • Херсонська область – 11 випадків;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 5 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта інфографіка
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу