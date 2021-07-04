В Україні зменшилась захворюваність на COVID-19
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні зареєстрували 377 випадків інфікування коронавірусом, серед хворих 11 дітей та 5 медпрацівників.
Захворюваність у вихідні традиційно нижча
До лікарень госпіталізували 460 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 10 мешканців країни. Водночас одужали 526 людей.
До теми Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 14 229 осіб,
- методом ІФА – 3 345 осіб,
- експрес-тестами – 10 405 осіб.
Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник
- Київ – 126 випадків;
- Вінницька область – 3 випадки;
- Волинська область – 5 випадків;
- Дніпропетровська область – 20 випадків;
- Донецька область – 3 випадки;
- Житомирська область – 5 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 26 випадків;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 31 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 13 випадків;
- Миколаївська область – 17 випадків;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 1 випадок;
- Сумська область –15 випадків;
- Тернопільська область – 12 випадків;
- Харківська область – 11 випадків;
- Херсонська область – 11 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 5 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу! Експерти Центру громадського здоров'я прогнозують зростання захворюваності на коронавірус в Україні восени. Виною тому поширення мутованої версії коронавірусу – дельта.
Тож, уряд та МОЗ активно готуються протидіяти інфекції: посилюють карантинні норми в країні та збільшують темпи вакцинації.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу