В Україні зменшилася кількість записів на вакцинацію проти коронавірусу
Джерело:24 Канал
У вересні кількість онлайн записів на вакцинацію впала на 14% в порівнянні з серпнем – із 330 700 до 268 400 записів. Нині на вакцинацію онлайн в середньому записується 7 тисяч осіб у день.
Попит на вакцинацію серед українців
Найактивнішим місяцем за весь сезон вакцинації був серпень – кожен день в центри масової вакцинації та кабінети в поліклініках записувалися до 12 тисяч людей. В перших тижнях вересня такий темп онлайн записів зберігався, але з 13 вересня кількість записів почала різко знижуватися.
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Найбільш активно у вересні записувалися жінки – 60%, чоловіки традиційно менш активні – 40%.
Де можна вакцинуватись
Сьогодні в Києві працює 287 пунктів вакцинації: 269 в державних поліклініках, 3 приватних клініках і 15 масових центрів вакцинації. В інших містах України також діють центри вакцинації при поліклініках і громадських місцях. Отримати безкоштовне щеплення можна в будь-який день тижня, включаючи вихідні. Доступні 3 вакцини – CoronaVac, Pfizer, Astrazeneca.Зазначимо, що за даними МОЗ зі складним перебігом COVID-19 в лікарні потрапляють в 95% випадків саме невакцинованих українців. 98% померлих від коронавірусу у віці від 60 років не отримали жодної дози вакцини.
Вакцинуватись можна в будь-якому місті та зручному медзакладі. Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно обрати вільну дату та час на сайті helsi.me. Підтвердження запису можна побачити в особистому кабінеті в додатку Helsi. Його потрібно показати при вході разом з паспортом та ідентифікаційним кодом. Дані про проведену вакцинацію також відображаються у безкоштовному додатку Helsi.
Вакцинація в Україні: коротко
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей: з них отримали одну дозу – 7 000 533 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом проведено 12 617 990 щеплень.
- 22 вересня Кабінет Міністрів України дав доручення МОЗ розробити наказ про обов'язкову вакцинацію представників певних професій.