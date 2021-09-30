В Україні зменшилася кількість записів на вакцинацію проти коронавірусу

У вересні кількість онлайн записів на вакцинацію впала на 14% в порівнянні з серпнем – із 330 700 до 268 400 записів. Нині на вакцинацію онлайн в середньому записується 7 тисяч осіб у день.

Попит на вакцинацію серед українців

Найактивнішим місяцем за весь сезон вакцинації був серпень – кожен день в центри масової вакцинації та кабінети в поліклініках записувалися до 12 тисяч людей. В перших тижнях вересня такий темп онлайн записів зберігався, але з 13 вересня кількість записів почала різко знижуватися.

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Найбільш активно у вересні записувалися жінки – 60%, чоловіки традиційно менш активні – 40%.

Де можна вакцинуватись

Сьогодні в Києві працює 287 пунктів вакцинації: 269 в державних поліклініках, 3 приватних клініках і 15 масових центрів вакцинації. В інших містах України також діють центри вакцинації при поліклініках і громадських місцях. Отримати безкоштовне щеплення можна в будь-який день тижня, включаючи вихідні. Доступні 3 вакцини – CoronaVac, Pfizer, Astrazeneca.

Зазначимо, що за даними МОЗ зі складним перебігом COVID-19 в лікарні потрапляють в 95% випадків саме невакцинованих українців. 98% померлих від коронавірусу у віці від 60 років не отримали жодної дози вакцини.

Вакцинуватись можна в будь-якому місті та зручному медзакладі. Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно обрати вільну дату та час на сайті helsi.me. Підтвердження запису можна побачити в особистому кабінеті в додатку Helsi. Його потрібно показати при вході разом з паспортом та ідентифікаційним кодом. Дані про проведену вакцинацію також відображаються у безкоштовному додатку Helsi.

Helsi.me – що це? Це сервіс запису на медичні послуги та безпечного зберігання медичних даних. Пацієнтам сервіс дозволяє швидко і зручно записуватися на прийом до лікаря, діагностику, аналізи, вакцинацію та замовляти медикаменти. Лікарням — брати участь у реформі охорони здоров'я та впорядкувати роботу клініки. Через сайт та застосунок Helsi.me щомісячно записуються на прийом понад 2,5 мільйона пацієнтів. Через сервіс на щеплення від COVID-19 записались понад 535 тисяч користувачів. Системою користуються понад 1 300 закладів охорони здоров'я та 49 000 лікарів по всій Україні

Вакцинація в Україні: коротко