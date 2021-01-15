В Україні зменшилась кількість тестувань на коронавірус, при чому це не пов'язано із потужностями лабораторій. У МОЗ кажуть, люди не йдуть тестуватись.

Зокрема, саме через зміну підходу тестування збільшилась кількість госпіталізованих – на 50%. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише LB.ua.

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За словами Віктора Ляшка, в Україні тепер легше відстежити ситуацію з поширення коронавірусу, зокрема тестування.

Що змінилось МОЗ перейшли на MedData. Тепер підтверджується безпосередньо факт госпіталізації станом на 18:00. І також фіксують факт виписки, а не тільки факт одужання. І, відповідно, факт перебування на ліжках.

Щодо різкого зменшення кількості проведених тестів українськими лабораторіями, то Віктор Ляшко вважає, що це пов'язано зі святами.

Віктор Ляшко “Наші лабораторії працювали всі дні, без вихідних. Питання в тому, що наші люди не звертаються до лікаря на свята і не роблять тестів”.

Причини зменшення кількості тестів

Кардинально змінилося ставлення людей до коронавірусної хвороби.

Зараз люди не роблять тесту, навіть якщо є специфічні симптоми: втрата нюху і смаку. Телефонують своєму лікарю, той розпочинає лікування – і все.

Люди думають: "А навіщо мені цей тест? Що він змінить?" Але ми наголошуємо на тому, що тест робити треба,

– додав Ляшко.

На уточнення, що 30% від усіх ПЛР-тестів виконують приватні лабораторії, і що люди не платили б по півтори тисячі гривень за тест, якби державна система тестування працювала добре, Ляшко відповів, що приватні лабораторії не є гарантом точності тесту.

Віктор Ляшко “Так, до 30% усіх досліджень проводиться зараз у приватних лабораторіях. Але позитивність у приватних – лише 18%. Насправді це високий показник, але середній по Україні ще вищий – 27%, у листопаді був максимум – 38%”.

Примітка: Висока позитивність може свідчити не тільки про велику кількість хворих, а й про меншу кількість проведених тестів.