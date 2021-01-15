В Україні змінили підхід тестування коронавірусу: Ляшко пояснив, як саме
В Україні зменшилась кількість тестувань на коронавірус, при чому це не пов'язано із потужностями лабораторій. У МОЗ кажуть, люди не йдуть тестуватись.
Зокрема, саме через зміну підходу тестування збільшилась кількість госпіталізованих – на 50%. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише LB.ua.
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За словами Віктора Ляшка, в Україні тепер легше відстежити ситуацію з поширення коронавірусу, зокрема тестування.
Що змінилосьМОЗ перейшли на MedData. Тепер підтверджується безпосередньо факт госпіталізації станом на 18:00. І також фіксують факт виписки, а не тільки факт одужання. І, відповідно, факт перебування на ліжках.
Щодо різкого зменшення кількості проведених тестів українськими лабораторіями, то Віктор Ляшко вважає, що це пов'язано зі святами.
Причини зменшення кількості тестів
- Кардинально змінилося ставлення людей до коронавірусної хвороби.
- Зараз люди не роблять тесту, навіть якщо є специфічні симптоми: втрата нюху і смаку. Телефонують своєму лікарю, той розпочинає лікування – і все.
Люди думають: "А навіщо мені цей тест? Що він змінить?" Але ми наголошуємо на тому, що тест робити треба,
– додав Ляшко.
На уточнення, що 30% від усіх ПЛР-тестів виконують приватні лабораторії, і що люди не платили б по півтори тисячі гривень за тест, якби державна система тестування працювала добре, Ляшко відповів, що приватні лабораторії не є гарантом точності тесту.
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