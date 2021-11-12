Згідно з документом, внесли зміни до протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", який затвердив МОЗ 2 квітня 2020 року. Протокол лікування оновили 11 листопада.
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Що передбачає новий протокол
Так, тепер для раннього лікування захворювання легкої та середньотяжкої тяжкості медикам необхідно розглядати призначення противірусних препаратів прямої дії для пацієнтів із груп ризику.
В окремих випадках у відділеннях, які мають досвід застосування, можна розглядати тривале введення у вени гепарину (для запобігання згортання крові). Однак лише під контролем АЧТЧ (активованого часткового тромбопластинового часу).
Лікарям також дозволили додавати препарат тоцилізумаб для лікування COVID-пацієнтів, які перебувають у критичному стані.
- З повним текстом протоколу лікування можна ознайомитися на сайті МОЗ.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
В Україні впродовж останньої доби підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 750 людей. Натомість видужала 21 941 людина.
Загалом за весь час пандемії в Україні офіційно повідомили про 3 179 577 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 12 листопада 2 594 679 людей одужали. Жертвами коронавірусу стали 75 607 мешканці країни.