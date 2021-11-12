В Україні змінили протокол лікування пацієнтів з коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до протоколу лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Тепер медики можуть призначати противірусні препарати прямої дії для пацієнтів із груп ризику.

Згідно з документом, внесли зміни до протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", який затвердив МОЗ 2 квітня 2020 року. Протокол лікування оновили 11 листопада.

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Що передбачає новий протокол

Так, тепер для раннього лікування захворювання легкої та середньотяжкої тяжкості медикам необхідно розглядати призначення противірусних препаратів прямої дії для пацієнтів із груп ризику.

В окремих випадках у відділеннях, які мають досвід застосування, можна розглядати тривале введення у вени гепарину (для запобігання згортання крові). Однак лише під контролем АЧТЧ (активованого часткового тромбопластинового часу).

Лікарям також дозволили додавати препарат тоцилізумаб для лікування COVID-пацієнтів, які перебувають у критичному стані.

З повним текстом протоколу лікування можна ознайомитися на сайті МОЗ.