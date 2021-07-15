Тепер її можна зберігати при температурі від +2 до +8 протягом місяця. Раніше цей термін складав 5 днів.
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Нові умови зберігання Pfizer
В травні 2021 року провели низку нових досліджень, у зв'язку з чим і прийняли таке рішення. Вже 24 червня Міністерство охорони здоров'я України отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги.
МОЗ розглянув його і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину при температурі від +2 до +8 протягом 31 дня,
– мовиться у відомстві.
Наголошують, що ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року. Інструкція до нових партіяй вакцини вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.
Тож, відповідно до рекомендацій виробника, вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках, при температурі від +2°C до + 8°C, протягом місяця.