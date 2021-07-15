На прохання виробника: в Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer
Джерело:МОЗ
Компанія-виробник вакцини Pfizer звернулась до регуляторів в сфері охорони здоров'я з проханням змінити умови зберігання нерозведеного препарату. Зокрема, хотіли послабити вимоги до холодового ланцюга.
Тепер її можна зберігати при температурі від +2 до +8 протягом місяця. Раніше цей термін складав 5 днів.
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Нові умови зберігання Pfizer
В травні 2021 року провели низку нових досліджень, у зв'язку з чим і прийняли таке рішення. Вже 24 червня Міністерство охорони здоров'я України отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги.
МОЗ розглянув його і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину при температурі від +2 до +8 протягом 31 дня,
– мовиться у відомстві.
Наголошують, що ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року. Інструкція до нових партіяй вакцини вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.
Європейський, британський і американські регулятори вже змінили вимоги до зберігання вакцини в своїх країнах.
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Тож, відповідно до рекомендацій виробника, вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках, при температурі від +2°C до + 8°C, протягом місяця.Зверніть увагу! Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність в 95%. Країни ЄС 27 грудня 2020 року розпочали масштабну вакцинацію від коронавірусу цим препаратом.