На прохання виробника: в Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer

Компанія-виробник вакцини Pfizer звернулась до регуляторів в сфері охорони здоров'я з проханням змінити умови зберігання нерозведеного препарату. Зокрема, хотіли послабити вимоги до холодового ланцюга.

Тепер її можна зберігати при температурі від +2 до +8 протягом місяця. Раніше цей термін складав 5 днів.

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Нові умови зберігання Pfizer

В травні 2021 року провели низку нових досліджень, у зв'язку з чим і прийняли таке рішення. Вже 24 червня Міністерство охорони здоров'я України отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги.

МОЗ розглянув його і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину при температурі від +2 до +8 протягом 31 дня,

– мовиться у відомстві.

Наголошують, що ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року. Інструкція до нових партіяй вакцини вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.

Європейський, британський і американські регулятори вже змінили вимоги до зберігання вакцини в своїх країнах.

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