В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield (AstraZeneca) – збільшили інтервал між дозами замість початкових 28 днів. Рішення базується на дослідженні ефективності вакцини.

Щоб отримати повну вакцину доведеться чекати довше

Про нову схему проведення вакцинації розповів член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

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За новою схемою другу дозу препарату вводитимуть через 3 місяці після першої замість 28 днів. За словами Федора Лапія, це потрібно для того, щоб досягти максимального рівня ефективності.

Федір Лапій – імунолог “Прийнято рішення максимально вакцинувати однієї дозою "астри". Це дасть нам можливість застосувати 250 000 доз – тих, які були зарезервовані для другої дози”.

На чому базується рішення

До такого рішення прийшли після публікації результатів дослідження в журналі The Lancet, щодо ефективності вакцини в Британії.

Ефективність вакцини:

Вчені підтвердили, що ефективність захисту від легких та середніх симптомів COVID-19 після однієї дози AstraZeneca становить близько 76% (з 22 по 90 день після щеплення).

У тих, хто отримав 2 дозу за 12 тижнів після першої, ефективність була 81,3%.

Але якщо друге щеплення робили менш ніж за 6 тижнів, – то ефективність сягала лише 55,1%.

Зверніть увагу! Нова схема стосується тільки препарату Covishield.