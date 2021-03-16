В Україні змінюють схему вакцинації препаратом CoviShield

Джерело:LIGA.net
В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield (AstraZeneca) – збільшили інтервал між дозами замість початкових 28 днів. Рішення базується на дослідженні ефективності вакцини.
Про нову схему проведення вакцинації розповів член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.
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За новою схемою другу дозу препарату вводитимуть через 3 місяці після першої замість 28 днів. За словами Федора Лапія, це потрібно для того, щоб досягти максимального рівня ефективності.
До такого рішення прийшли після публікації результатів дослідження в журналі The Lancet, щодо ефективності вакцини в Британії.