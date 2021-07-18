Серед нових пацієнтів 27 дітей та 4 медики. До лікарень госпіталізували 382 хворих з встановленим COVID-19- або підозрою на наявність хвороби.

До теми Новини про коронавірус 17 липня: наскільки більше антитіл формує Pfizer, вакцинація дітей

На жаль, ще 8 пацієнтів померли. Натомість 241 людина одужала.

За добу в Україні провели 26 082 тести на коронавірус:

методом ПЛР – 13 429 людей,

методом ІФА – 3 158 людей,

експрес-тестами – 9 495 людей.

Від початку пандемії в Україні провели 11 151 481 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 244 495 хворих;

одужали – 2 181 198 людини;

померли – 52 726 пацієнти.

Київ – 43 випадки;

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 50 випадків;

Донецька область – 13 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Запорізька область – 10 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 8 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 6 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 8 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу