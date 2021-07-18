Серед нових пацієнтів 27 дітей та 4 медики. До лікарень госпіталізували 382 хворих з встановленим COVID-19- або підозрою на наявність хвороби.
До теми Новини про коронавірус 17 липня: наскільки більше антитіл формує Pfizer, вакцинація дітей
На жаль, ще 8 пацієнтів померли. Натомість 241 людина одужала.
За добу в Україні провели 26 082 тести на коронавірус:
- методом ПЛР – 13 429 людей,
- методом ІФА – 3 158 людей,
- експрес-тестами – 9 495 людей.
Від початку пандемії в Україні провели 11 151 481 ПЛР-тестування.
- Київ – 43 випадки;
- Вінницька область – 19 випадків;
- Волинська область – 4 випадки;
- Дніпропетровська область – 50 випадків;
- Донецька область – 13 випадків;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 10 випадків;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 17 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 8 випадків;
- Миколаївська область – 9 випадків;
- Одеська область – 35 випадків;
- Полтавська область – 6 випадків;
- Рівненська область – 3 випадки;
- Сумська область – 17 випадків;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 11 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 8 випадків;
- Чернівецька область – 5 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу