В Україні значно знизилась добова захворюваність на COVID-19

18 липня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ України

Станом на 18 липня в Україні виявили понад 2,2 мільйони інфікованих COVID-19. За минулу добу хворобу діагностували ще 299 людям.

Серед нових пацієнтів 27 дітей та 4 медики. До лікарень госпіталізували 382 хворих з встановленим COVID-19- або підозрою на наявність хвороби.

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На жаль, ще 8 пацієнтів померли. Натомість 241 людина одужала.

За добу в Україні провели 26 082 тести на коронавірус:

  • методом ПЛР – 13 429 людей,
  • методом ІФА – 3 158 людей,
  • експрес-тестами – 9 495 людей.

Від початку пандемії в Україні провели 11 151 481 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в Україні:

  • виявили – 2 244 495 хворих; 
  • одужали – 2 181 198 людини;
  • померли – 52 726 пацієнти.
  • Київ – 43 випадки;
  • Вінницька область – 19 випадків;
  • Волинська область – 4 випадки;
  • Дніпропетровська область – 50 випадків;
  • Донецька область – 13 випадків;
  • Житомирська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 10 випадків;
  • Івано-Франківська область – 6 випадків;
  • Київська область – 17 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 1 випадок;
  • Львівська область – 8 випадків;
  • Миколаївська область – 9 випадків;
  • Одеська область – 35 випадків;
  • Полтавська область – 6 випадків;
  • Рівненська область – 3 випадки;
  • Сумська область – 17 випадків;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 11 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 8 випадків;
  • Чернівецька область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт