В Україні значно зросла кількість хворих на коронавірус
30 червня 2021 , 08:20Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 633 людини, з них дітей – 31 та 19 медпрацівників.
Кількість інфікованих є найнижчою з червня минулого року. До лікарень госпіталізували 360 людини. Від ускладнень хвороби померли 40 пацієнтів. Водночас видужали 2 294 людини.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 511 осіб,
- методом ІФА – 9 581 особа,
- експрес-тестами – 13 702 особи.
Добовий приріст інфікованих в регіонах України:
- м. Київ – 225 випадків;
- Вінницька область – 8 випадків;
- Волинська область – 15 випадків;
- Дніпропетровська область – 11 випадків;
- Донецька область – 48 випадків;
- Житомирська область – 8 випадків;
- Закарпатська область – 9 випадків;
- Запорізька область – 16 випадків;
- Івано-Франківська область – 5 випадків;
- Київська область – 26 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 32 випадки;
- Львівська область – 30 випадків;
- Миколаївська область – 4 випадки;
- Одеська область – 27 випадків;
- Полтавська область – 26 випадків;
- Рівненська область – 18 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 34 випадки;
- Херсонська область – 12 випадків;
- Хмельницька область – 9 випадків;
- Черкаська область – 30 випадків;
- Чернівецька область – 3 випадки;
- Чернігівська область – 14 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу