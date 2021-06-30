В Україні значно зросла кількість хворих на коронавірус

30 червня 2021 , 08:20
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 633 людини, з них дітей – 31 та 19 медпрацівників.

Кількість інфікованих є найнижчою з червня минулого року. До лікарень госпіталізували 360 людини. Від ускладнень хвороби померли 40 пацієнтів. Водночас видужали 2 294 людини.

Також на тему: Новини про коронавірус 29 червня: CoronaVac ефективна для дітей, штам Дельта Плюс в Росії

За добу протестовано:
  • методом ПЛР – 22 511 осіб,
  • методом ІФА – 9 581 особа,
  • експрес-тестами – 13 702 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 235 096 людини. Станом на 30 червня одужало – 2 166 668 особи. Жертвами коронавірусу стали 52 340 мешканці країни.

Добовий приріст інфікованих в регіонах України:

  • м. Київ – 225 випадків;
  • Вінницька область – 8 випадків;
  • Волинська область – 15 випадків;
  • Дніпропетровська область – 11 випадків;
  • Донецька область – 48 випадків;
  • Житомирська область – 8 випадків;
  • Закарпатська область – 9 випадків;
  • Запорізька область – 16 випадків;
  • Івано-Франківська область – 5 випадків;
  • Київська область – 26 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 32 випадки;
  • Львівська область – 30 випадків;
  • Миколаївська область – 4 випадки;
  • Одеська область – 27 випадків;
  • Полтавська область – 26 випадків;
  • Рівненська область – 18 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 34 випадки;
  • Херсонська область – 12 випадків;
  • Хмельницька область – 9 випадків;
  • Черкаська область – 30 випадків;
  • Чернівецька область – 3 випадки;
  • Чернігівська область – 14 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олександр Бевза