Вчені виявили нові мутації британського штаму коронавірусу в Україні. Вони могли стати причиною нової хвилі захворюваності.

Мутації британського штаму в Україні

​За інформацією вчених, модифікований штам відрізняється від попередника, який вперше виявили в Лондоні в грудні 2020 року. Критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини.

Читайте також: "Британський" штам коронавірусу виявили у ще двох областях України

Зразки для дослідження відібрали на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.

Нова мутація – нова хвиля

Вочевидь, саме комбінація модифікованих штамів "британця" спричинила нинішню хвилю епідемії та є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важче протікання коронавірусної хвороби у людей

– йдеться в повідомленні.

Директор ІМБГ Михайло Тукало розповів, що можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця".

До яких дій вдалися в Україні

Ці дані вже зареєстрували в міжнародній базі GISAID.

Про результати дослідження ІМБГ поінформували Раду національної безпеки та оборони України.

Інформацію передали делегації ВООЗ.

Зокрема, представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується важчими клінічними проявами.

Що відомо про британський штам коронавірусу

На початку грудня 2020 року у Великій Британії заявили про новий штам COVID-19 – N501Y. Але насправді перші зразки були відібрані ще у вересні.

До середини грудня 2020 року штам почав швидко поширюватись. Його зафіксували в ряді країн Європи та в США.

Більшість виробників вакцин заявили, що їхні препарати ефективні проти "британського" штаму.

Вчені з Ексетерського університету заявили, що "британський" штам коронавірусу на 64% смертоносніший за інші штами COVID-19.



Що відомо про мутації коронавірусу / Інфографіка 24 каналу