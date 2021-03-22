В Україні знайшли нові мутації британського штаму коронавірусу

Вчені виявили нові мутації британського штаму коронавірусу в Україні. Вони могли стати причиною нової хвилі захворюваності.
За інформацією вчених, модифікований штам відрізняється від попередника, який вперше виявили в Лондоні в грудні 2020 року. Критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини.
Читайте також: "Британський" штам коронавірусу виявили у ще двох областях України
Зразки для дослідження відібрали на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.
Вочевидь, саме комбінація модифікованих штамів "британця" спричинила нинішню хвилю епідемії та є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей. Крім того, лікарі фіксують важче протікання коронавірусної хвороби у людей
– йдеться в повідомленні.
Директор ІМБГ Михайло Тукало розповів, що можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця".
Зокрема, представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується важчими клінічними проявами.