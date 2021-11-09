У МОЗ повідомили, що ці пів мільйона ліків вилучили із пунктів і центрів імунізації.

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Знищили 500 тисяч доз вакцини

У відомстві уточнили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося близько 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Їхній термін придатності закінчувався 31 жовтня.

  • Точна кількість прострочених ліків буде відома після перерахунку препаратів.

Наразі в Україні доступні ще сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких спливає за кілька тижнів. До цього часу нею продовжуватимуть вакцинації.

Темпи COVID-вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу щепилися 11 546 723 людини.

З них 11 546 721 отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 громадяни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 19 584 775 ін'єкцій (і першою, і другою дозами).

Які вакцини використовувались найчастіше:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
  • Coronavac – 3 649 892;
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246;
  • AstraZeneca – 1 466 676;
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;
  • Moderna – 1 102 042.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Інфографіка 24 каналу