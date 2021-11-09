У МОЗ повідомили, що ці пів мільйона ліків вилучили із пунктів і центрів імунізації.
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Знищили 500 тисяч доз вакцини
У відомстві уточнили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося близько 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Їхній термін придатності закінчувався 31 жовтня.
- Точна кількість прострочених ліків буде відома після перерахунку препаратів.
Наразі в Україні доступні ще сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких спливає за кілька тижнів. До цього часу нею продовжуватимуть вакцинації.
Темпи COVID-вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу щепилися 11 546 723 людини.
З них 11 546 721 отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 громадяни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в Україні провели 19 584 775 ін'єкцій (і першою, і другою дозами).
Які вакцини використовувались найчастіше:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Coronavac – 3 649 892;
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246;
- AstraZeneca – 1 466 676;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;
- Moderna – 1 102 042.