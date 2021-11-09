У МОЗ повідомили, що ці пів мільйона ліків вилучили із пунктів і центрів імунізації.

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Знищили 500 тисяч доз вакцини

У відомстві уточнили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося близько 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Їхній термін придатності закінчувався 31 жовтня.

Точна кількість прострочених ліків буде відома після перерахунку препаратів.

Наразі в Україні доступні ще сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких спливає за кілька тижнів. До цього часу нею продовжуватимуть вакцинації.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що цього тижня Україна отримає ще 2,5 мільйона доз вакцини Pfizer.

Темпи COVID-вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу щепилися 11 546 723 людини.

З них 11 546 721 отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 громадяни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 19 584 775 ін'єкцій (і першою, і другою дозами).

Які вакцини використовувались найчастіше:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 3 649 892;

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 820 246;

AstraZeneca – 1 466 676;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;

Moderna – 1 102 042.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Інфографіка 24 каналу