В Україні продовжує скорочуватися захворюваність на коронавірус. Станом на 23 січня у країні вільно понад 70% лікарняних ліжок для інфікованих COVID-19.

Нині в Україні заповненість ліжкомісць для хворих на коронавірус становить 28,7%. Про це повідомляє МОЗ.

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Найбільше завантажені лікарні Івано-Франківської області – вони заповнені на 40%. Натомість у Києві зайняті 30,4% ліжок.

Всього в Україні для пацієнтів з COVID-19 виділено 66 297 ліжкомісць.

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