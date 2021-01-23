В Україні знижується захворюваність на COVID-19: вільні понад 70% ліжок
В Україні продовжує скорочуватися захворюваність на коронавірус. Станом на 23 січня у країні вільно понад 70% лікарняних ліжок для інфікованих COVID-19.
Нині в Україні заповненість ліжкомісць для хворих на коронавірус становить 28,7%. Про це повідомляє МОЗ.
До теми Коронавірус в Україні: за добу недугу виявили у 4 928 людей
Найбільше завантажені лікарні Івано-Франківської області – вони заповнені на 40%. Натомість у Києві зайняті 30,4% ліжок.
Всього в Україні для пацієнтів з COVID-19 виділено 66 297 ліжкомісць.
Захворюваність на коронавірус в Україні: що відомо
- Захворюваність на коронавірус Україні перевищує норму у понад 5 разів. Показник – 204,5 випадків зараження на 100 тисяч населення при нормі 40.
- Найкраща ситуація в Кіровоградській області – 83, а найгірша в Запорізькій – 360,3. У Києві цей показник становить 305,7.
- Станом на 23 січня в Україні зареєстровано 1 187 897 хворих на COVID-19. 4 928 з них виявили за минулу добу.
- Впродовж 22 січня до лікарень госпіталізували 1 862 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби.
- Від учора внаслідок недуги з життя пішли ще 116 пацієнтів, внаслідок чого кількість померлих зросла до 21 778.
- Загалом одужали 942 107 українців, 13 138 з яких виписали минулої доби.
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