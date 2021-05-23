В Україні знизилась захворюваність на COVID-19

23 травня 2021 , 05:16
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Джерело:

МОЗ України

Станом на 23 травня в Україні зареєстровано 2 182 521 випадок зараження коронавірусом. 2 533 хворих виявили за минулу добу.

Найбільше нових хворих зафіксували у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях. До лікарень госпіталізували 1 701 людину.

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Впродовж минулої доби в Україні померли 89 пацієнтів з COVID-19. Ще 8 937 хворих – одужали.

Різкий спад захворюваності може пояснюватися зниженням темпів тестування. Від учора в країні провели 285 тестів методом ПЛР, 3 730 досліджень методом ІФА і 14 491 експрес-тест на антиген.

 

Від початку пандемії в Україні

  • Виявили – 2 182 521 хворих; 
  • Одужали – 1 950 562 людини;
  • Померли – 49 368 пацієнтів;
  • Проведено ПЛР-тестувань – 10 013733.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 433;
  • Вінницька область – 117;
  • Волинська область – 196;
  • Дніпропетровська область – 489;
  • Донецька область – 291;
  • Житомирська область – 164;
  • Закарпатська область – 96;
  • Запорізька область – 311;
  • Івано-Франківська область – 126;
  • Київська область – 295;
  • Кіровоградська область – 80;
  • Луганська область – 123;
  • Львівська область – 283;
  • Миколаївська область – 172;
  • Одеська область – 146;
  • Полтавська область – 137;
  • Рівненська область – 217;
  • Сумська область – 129;
  • Тернопільська область – 141;
  • Харківська область – 429;
  • Херсонська область – 240;
  • Хмельницька область – 152;
  • Черкаська область – 181;
  • Чернівецька область – 86;
  • Чернігівська область – 131.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт