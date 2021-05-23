В Україні знизилась захворюваність на COVID-19

Станом на 23 травня в Україні зареєстровано 2 182 521 випадок зараження коронавірусом. 2 533 хворих виявили за минулу добу.
Найбільше нових хворих зафіксували у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях. До лікарень госпіталізували 1 701 людину.
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Впродовж минулої доби в Україні померли 89 пацієнтів з COVID-19. Ще 8 937 хворих – одужали.
Різкий спад захворюваності може пояснюватися зниженням темпів тестування. Від учора в країні провели 285 тестів методом ПЛР, 3 730 досліджень методом ІФА і 14 491 експрес-тест на антиген.
Від початку пандемії в Україні
- Виявили – 2 182 521 хворих;
- Одужали – 1 950 562 людини;
- Померли – 49 368 пацієнтів;
- Проведено ПЛР-тестувань – 10 013733.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 433;
- Вінницька область – 117;
- Волинська область – 196;
- Дніпропетровська область – 489;
- Донецька область – 291;
- Житомирська область – 164;
- Закарпатська область – 96;
- Запорізька область – 311;
- Івано-Франківська область – 126;
- Київська область – 295;
- Кіровоградська область – 80;
- Луганська область – 123;
- Львівська область – 283;
- Миколаївська область – 172;
- Одеська область – 146;
- Полтавська область – 137;
- Рівненська область – 217;
- Сумська область – 129;
- Тернопільська область – 141;
- Харківська область – 429;
- Херсонська область – 240;
- Хмельницька область – 152;
- Черкаська область – 181;
- Чернівецька область – 86;
- Чернігівська область – 131.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу