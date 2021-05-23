В Україні знизилась захворюваність на COVID-19

Станом на 23 травня в Україні зареєстровано 2 182 521 випадок зараження коронавірусом. 2 533 хворих виявили за минулу добу.

Найбільше нових хворих зафіксували у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях. До лікарень госпіталізували 1 701 людину.

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Впродовж минулої доби в Україні померли 89 пацієнтів з COVID-19. Ще 8 937 хворих – одужали.

Різкий спад захворюваності може пояснюватися зниженням темпів тестування. Від учора в країні провели 285 тестів методом ПЛР, 3 730 досліджень методом ІФА і 14 491 експрес-тест на антиген.

Від початку пандемії в Україні Виявили – 2 182 521 хворих;

Одужали – 1 950 562 людини;

Померли – 49 368 пацієнтів;

Проведено ПЛР-тестувань – 10 013733.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 433;

Вінницька область – 117;

Волинська область – 196;

Дніпропетровська область – 489;

Донецька область – 291;

Житомирська область – 164;

Закарпатська область – 96;

Запорізька область – 311;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 295;

Кіровоградська область – 80;

Луганська область – 123;

Львівська область – 283;

Миколаївська область – 172;

Одеська область – 146;

Полтавська область – 137;

Рівненська область – 217;

Сумська область – 129;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 429;

Херсонська область – 240;

Хмельницька область – 152;

Черкаська область – 181;

Чернівецька область – 86;

Чернігівська область – 131.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу