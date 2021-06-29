В Україні знизилась захворюваність на коронавірус: менше 200 інфікованих

29 червня 2021 , 08:25
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 182 людини, з них дітей – 10 та 3 медпрацівників.

Кількість інфікованих є найнижчою з червня минулого року. До лікарень госпіталізували 322 людини. Від ускладнень хвороби померли 5 пацієнтів. Водночас видужали 582 людини.

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Зауважимо, що добовий показник захворюваності знизився традиційно після вихідних. 

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 10 930 осіб,
  • методом ІФА – 1 463 особи,
  • експрес-тестами – 4 282 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 234 463 людини. Станом на 29 червня одужало – 2 164 374 особи. Жертвами коронавірусу стали 52 300 мешканці країни. 

Добовий приріст інфікованих в регіонах України:

  • Київ – 77 випадків;
  • Вінницька область – 2 випадки;
  • Волинська область – 4 випадки;
  • Дніпропетровська область – 8 випадків;
  • Житомирська область – 0 випадків;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 16 випадків;
  • Івано-Франківська область – 0 випадків;
  • Київська область – 14 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 1 випадок;
  • Львівська область – 5 випадків;
  • Миколаївська область – 15 випадків;
  • Одеська область – 8 випадків;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 6 випадків;
  • Тернопільська область – 0 випадків;
  • Харківська область – 5 випадків;
  • Херсонська область – 2 випадки;
  • Хмельницька область – 0 випадків;
  • Черкаська область – 2 випадки;
  • Чернівецька область – 3 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська