В Україні знизилась захворюваність на коронавірус: менше 200 інфікованих
29 червня 2021 , 08:25Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 182 людини, з них дітей – 10 та 3 медпрацівників.
Кількість інфікованих є найнижчою з червня минулого року. До лікарень госпіталізували 322 людини. Від ускладнень хвороби померли 5 пацієнтів. Водночас видужали 582 людини.
До теми Новини про коронавірус 28 червня: коли виник COVID-19, небезпечний синдром у дітей
Зауважимо, що добовий показник захворюваності знизився традиційно після вихідних.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 10 930 осіб,
- методом ІФА – 1 463 особи,
- експрес-тестами – 4 282 осіб.
Добовий приріст інфікованих в регіонах України:
- Київ – 77 випадків;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 4 випадки;
- Дніпропетровська область – 8 випадків;
- Житомирська область – 0 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 16 випадків;
- Івано-Франківська область – 0 випадків;
- Київська область – 14 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 5 випадків;
- Миколаївська область – 15 випадків;
- Одеська область – 8 випадків;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 6 випадків;
- Тернопільська область – 0 випадків;
- Харківська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 0 випадків;
- Черкаська область – 2 випадки;
- Чернівецька область – 3 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу