В Україні знову 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони, – МОЗ

Станом на 15 жовтня через поширення COVID-19 в Україні 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони карантину. В одній з областей показники відповідають червоній зоні.

Перелік "помаранчевих" регіонів тільки зростає. За добу він поповнився Миколаївською та Тернопільською областями.

Увага Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

У помаранчевій зоні опинились:

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

Показники у Херсонській області відповідають червоній зоні.

При цьому у зеленій не перебуває жоден український регіон – решта областей належать до жовтої зони епідеміологічної небезпеки.

У Києві рівень захворюваності складає 276 випадків на 100 тисяч населення, на Київщині — 322 випадки.

Де ситуація найгірша

Найвищий рівень захворюваності зафіксували у Луганській області, де хворіє 871 людина на 100 тисяч населення.

На другому місці за цим показником перебуває Чернівецька область (868 людей на 100 тисяч) та Сумщина (710 на 100 тисяч).

Херсонська область відповідає показникам червоної зони / Інфографіка МОЗ