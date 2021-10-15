В Україні знову 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони, – МОЗ

15 жовтня 2021 , 11:12
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Станом на 15 жовтня через поширення COVID-19 в Україні 17 областей відповідають показникам помаранчевої зони карантину. В одній з областей показники відповідають червоній зоні.

Перелік "помаранчевих" регіонів тільки зростає. За добу він поповнився Миколаївською та Тернопільською областями.

Увага Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

У помаранчевій зоні опинились:

  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська області.
Зверніть увагу! Показники у Херсонській області відповідають червоній зоні.

При цьому у зеленій не перебуває жоден український регіон – решта областей належать до жовтої зони епідеміологічної небезпеки.

У Києві рівень захворюваності складає 276 випадків на 100 тисяч населення, на Київщині — 322 випадки.

Де ситуація найгірша

Найвищий рівень захворюваності зафіксували у Луганській області, де хворіє 871 людина на 100 тисяч населення.

На другому місці за цим показником перебуває Чернівецька область (868 людей на 100 тисяч) та Сумщина (710 на 100 тисяч).

Херсонська область відповідає показникам червоної зони / Інфографіка МОЗ

Яка актуальна статистика коронавірусу в Україні

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 13 624 людей, серед них 1 177 дітей та 170 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 947 людей, 202 хворих, на жаль, померли від ускладнень коронавірусу. Водночас видужали 4 591 особа. Станом на сьогодні, 15 жовтня в країні підтвердили 2 610 899 випадків захворювання. Жертвами коронавірусу стали 60 137 мешканців країни.
Автор: Анастасія Лукашевська