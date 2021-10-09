Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів. Натомість одужали 5 364 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Харківській областях.

Увага Бустерна і третя доза COVID-вакцини: в чому різниця

За добу лабораторії здійснили 106 029 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 53 313

методом ІФА – 10 132

експрес-тестами – 42 584

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 529 913 випадки захворювання. Станом на 9 жовтня одужало – 2 287 846 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 331 мешканці країни.

Захворюваність на коронавірус в областях:

м. Київ – 863 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 328 випадків;

Дніпропетровська область – 1291 випадок;

Донецька область – 1080 випадків;

Житомирська область – 622 випадки;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 773 випадки;

Івано-Франківська область – 334 випадки;

Київська область – 676 випадків;

Кіровоградська область – 107 випадків;

Луганська область – 480 випадків;

Львівська область – 1177 випадків;

Миколаївська область – 333 випадки;

Одеська область – 1310 випадків;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 702 випадки;

Тернопільська область – 444 випадки;

Харківська область – 974 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 553 випадки;

Чернівецька область – 688 випадків;

Чернігівська область – 512 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Впродовж доби п'ятниці проти коронавірусу вакцинували ще 148 735 людей, зокрема, першу дозу отримали 73 961 людина ще 74 774 людини отримали другу дозу, а відтак завершили вакцинацію.

Протягом доби працювали:

962 мобільні бригади,

3 153 пункти щеплення;

350 центрів вакцинації.

Загалом в Україні уже вакциновано 7 495 413 людей: з них принаймні одну дозу отримали – 7 495 411 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу