Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів. Натомість одужали 5 364 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Харківській областях.

Увага Бустерна і третя доза COVID-вакцини: в чому різниця

За добу лабораторії здійснили 106 029 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 53 313
  • методом ІФА – 10 132
  • експрес-тестами – 42 584

Захворюваність на коронавірус в областях:

  • м. Київ – 863 випадки;
  • Вінницька область – 243 випадки;
  • Волинська область – 328 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1291 випадок;
  • Донецька область – 1080 випадків;
  • Житомирська область – 622 випадки;
  • Закарпатська область – 195 випадків;
  • Запорізька область – 773 випадки;
  • Івано-Франківська область – 334 випадки;
  • Київська область – 676 випадків;
  • Кіровоградська область – 107 випадків;
  • Луганська область – 480 випадків;
  • Львівська область – 1177 випадків;
  • Миколаївська область – 333 випадки;
  • Одеська область – 1310 випадків;
  • Полтавська область – 376 випадків;
  • Рівненська область – 492 випадки;
  • Сумська область – 702 випадки;
  • Тернопільська область – 444 випадки;
  • Харківська область – 974 випадки;
  • Херсонська область – 709 випадків;
  • Хмельницька область – 646 випадків;
  • Черкаська область – 553 випадки;
  • Чернівецька область – 688 випадків;
  • Чернігівська область – 512 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Впродовж доби п'ятниці проти коронавірусу вакцинували ще 148 735 людей, зокрема, першу дозу отримали 73 961 людина ще 74 774 людини отримали другу дозу, а відтак завершили вакцинацію.

Протягом доби працювали:

  • 962 мобільні бригади,
  • 3 153 пункти щеплення;
  • 350 центрів вакцинації.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу