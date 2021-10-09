В Україні 16 тисяч хворих та 3,5 тисячі госпіталізованих: актуальна статистика COVID-19
Джерело:МОЗ
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 15 908 людей, зокрема 1 477 дітей та 298 медпрацівників. Вакцинувати проти COVID-19 вдалося понад 148 тисяч людей.
Статистика COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів. Натомість одужали 5 364 людини.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Харківській областях.
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За добу лабораторії здійснили 106 029 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 53 313
- методом ІФА – 10 132
- експрес-тестами – 42 584
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 529 913 випадки захворювання. Станом на 9 жовтня одужало – 2 287 846 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 331 мешканці країни.
Захворюваність на коронавірус в областях:
- м. Київ – 863 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 328 випадків;
- Дніпропетровська область – 1291 випадок;
- Донецька область – 1080 випадків;
- Житомирська область – 622 випадки;
- Закарпатська область – 195 випадків;
- Запорізька область – 773 випадки;
- Івано-Франківська область – 334 випадки;
- Київська область – 676 випадків;
- Кіровоградська область – 107 випадків;
- Луганська область – 480 випадків;
- Львівська область – 1177 випадків;
- Миколаївська область – 333 випадки;
- Одеська область – 1310 випадків;
- Полтавська область – 376 випадків;
- Рівненська область – 492 випадки;
- Сумська область – 702 випадки;
- Тернопільська область – 444 випадки;
- Харківська область – 974 випадки;
- Херсонська область – 709 випадків;
- Хмельницька область – 646 випадків;
- Черкаська область – 553 випадки;
- Чернівецька область – 688 випадків;
- Чернігівська область – 512 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
Впродовж доби п'ятниці проти коронавірусу вакцинували ще 148 735 людей, зокрема, першу дозу отримали 73 961 людина ще 74 774 людини отримали другу дозу, а відтак завершили вакцинацію.
Протягом доби працювали:
- 962 мобільні бригади,
- 3 153 пункти щеплення;
- 350 центрів вакцинації.
Загалом в Україні уже вакциновано 7 495 413 людей:
- з них принаймні одну дозу отримали – 7 495 411 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 13 578 790 щеплень.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу