В Україні знову понад 3 тисячі хворих на коронавірус

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 615 людей, зокрема 348 дітей та 61 медпрацівник. Вакцинували проти коронавірусу 173 615 людей.

Як змінилась ситуація з COVID-19 в Україні за добу

До лікарень госпіталізували 1 056 хворих з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 76 пацієнтів, водночас видужали 1 310 людей. Добові показники захворюваності дещо зменшились, днем раніше виявили 3 663 випадки зараження.

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Впродовж доби лабораторії здійснили 60 981 тестування на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 28 961 особа,

методом ІФА – 6 784 особи,

експрес-тестами – 25 236 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 406 випадків;

Вінницька область — 98 випадків;

Волинська область — 91 випадок;

Дніпропетровська область — 196 випадків;

Донецька область — 110 випадків;

Житомирська область — 112 випадків;

Закарпатська область — 22 випадки;

Запорізька область — 165 випадки;

Івано-Франківська область — 90 випадків;

Київська область — 162 випадки;

Кіровоградська область — 13 випадків;

Луганська область — 109 випадків;

Львівська область — 292 випадки;

Миколаївська область — 69 випадків;

Одеська область — 233 випадки;

Полтавська область — 70 випадків;

Рівненська область — 110 випадків;

Сумська область — 78 випадків;

Тернопільська область — 147 випадків;

Харківська область — 341 випадок;

Херсонська область — 97 випадків;

Хмельницька область — 191 випадок;

Черкаська область — 99 випадків;

Чернівецька область — 235 випадків;

Чернігівська область — 79 випадків.

Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 310 554 випадки інфікування коронавірусу. Станом на 10 вересня 2 218 873 одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 251 людина.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинації в Україні

Впродовж доби, 9 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 173 615 людей, зокрема, першу дозу отримали 67 042 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 106 573 людей.

Вакцинацію проводили:

1010 мобільних бригад,

2 977 пунктів щеплення;

337 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампані, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Загалом проведено 10 407 825 щеплень.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

Covishield – 487187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1624978.

Comirnaty від Pfizer – 2032287.

AstraZeneca – 537765.

Janssen від Johnson & Johnson – 19252.

Moderna – 1087785.

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