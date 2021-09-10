В Україні знову понад 3 тисячі хворих на коронавірус

10 вересня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 615 людей, зокрема 348 дітей та 61 медпрацівник. Вакцинували проти коронавірусу 173 615 людей.

Як змінилась ситуація з COVID-19 в Україні за добу

До лікарень госпіталізували 1 056 хворих з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 76 пацієнтів, водночас видужали 1 310 людей. Добові показники захворюваності дещо зменшились, днем раніше виявили 3 663 випадки зараження.

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Впродовж доби лабораторії здійснили 60 981 тестування на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 28 961 особа,
  • методом ІФА – 6 784 особи,
  • експрес-тестами – 25 236 осіб.
Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 310 554 випадки інфікування коронавірусу. Станом на 10 вересня 2 218 873 одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 251 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 406 випадків;
  • Вінницька область — 98 випадків;
  • Волинська область — 91 випадок;
  • Дніпропетровська область — 196 випадків;
  • Донецька область — 110 випадків;
  • Житомирська область — 112 випадків;
  • Закарпатська область — 22 випадки;
  • Запорізька область — 165 випадки;
  • Івано-Франківська область — 90 випадків;
  • Київська область — 162 випадки;
  • Кіровоградська область — 13 випадків;
  • Луганська область — 109 випадків;
  • Львівська область — 292 випадки;
  • Миколаївська область — 69 випадків;
  • Одеська область — 233 випадки;
  • Полтавська область — 70 випадків;
  • Рівненська область — 110 випадків;
  • Сумська область — 78 випадків;
  • Тернопільська область — 147 випадків;
  • Харківська область — 341 випадок;
  • Херсонська область — 97 випадків;
  • Хмельницька область — 191 випадок;
  • Черкаська область — 99 випадків;
  • Чернівецька область — 235 випадків;
  • Чернігівська область — 79 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинації в Україні

Впродовж доби, 9 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 173 615 людей, зокрема, першу дозу отримали 67 042 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 106 573 людей.

Вакцинацію проводили:

  • 1010 мобільних бригад,
  • 2 977 пунктів щеплення;
  • 337 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампані ї щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 407 825 щеплень.

Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:

  • Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
  • Coronavac – 1624978.
  • Comirnaty від Pfizer – 2032287.
  • AstraZeneca – 537765.
  • Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
  • Moderna – 1087785.

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Автор: Олександр Бевза