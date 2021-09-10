В Україні знову понад 3 тисячі хворих на коронавірус
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 615 людей, зокрема 348 дітей та 61 медпрацівник. Вакцинували проти коронавірусу 173 615 людей.
Як змінилась ситуація з COVID-19 в Україні за добу
До лікарень госпіталізували 1 056 хворих з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 76 пацієнтів, водночас видужали 1 310 людей. Добові показники захворюваності дещо зменшились, днем раніше виявили 3 663 випадки зараження.
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Впродовж доби лабораторії здійснили 60 981 тестування на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 28 961 особа,
- методом ІФА – 6 784 особи,
- експрес-тестами – 25 236 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 406 випадків;
- Вінницька область — 98 випадків;
- Волинська область — 91 випадок;
- Дніпропетровська область — 196 випадків;
- Донецька область — 110 випадків;
- Житомирська область — 112 випадків;
- Закарпатська область — 22 випадки;
- Запорізька область — 165 випадки;
- Івано-Франківська область — 90 випадків;
- Київська область — 162 випадки;
- Кіровоградська область — 13 випадків;
- Луганська область — 109 випадків;
- Львівська область — 292 випадки;
- Миколаївська область — 69 випадків;
- Одеська область — 233 випадки;
- Полтавська область — 70 випадків;
- Рівненська область — 110 випадків;
- Сумська область — 78 випадків;
- Тернопільська область — 147 випадків;
- Харківська область — 341 випадок;
- Херсонська область — 97 випадків;
- Хмельницька область — 191 випадок;
- Черкаська область — 99 випадків;
- Чернівецька область — 235 випадків;
- Чернігівська область — 79 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинації в Україні
Впродовж доби, 9 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 173 615 людей, зокрема, першу дозу отримали 67 042 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 106 573 людей.
Вакцинацію проводили:
- 1010 мобільних бригад,
- 2 977 пунктів щеплення;
- 337 центрів вакцинації.
Загалом проведено 10 407 825 щеплень.
Нагадаємо, що вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Наразі для імунізації проти коронавірусу використовують препарати:
- Covishield – 487187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1624978.
- Comirnaty від Pfizer – 2032287.
- AstraZeneca – 537765.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19252.
- Moderna – 1087785.
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