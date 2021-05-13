В Україні знову прогнозують зростання кількості хворих на коронавірус

На наступному тижні, 17 – 23 травня, в Україні очікується збільшення кількості хворих на коронавірус. Це пов'язано із нормалізацією кількості тестувань після травневих свят.

Крім зростання кількості хворих на коронавірус, науковці очікують і зростання смертей від ускладнень інфекції. Зростання буде незначним.

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Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень і летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов'язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій,

– йдеться в повідомленні.

В НАН відзначають, хоч за період травневих свят динаміка зменшення кількості нових виявлених випадків, смертей та госпіталізацій прискорилася, однак значною мірою це пов’язано з великою кількістю вихідних і святкових днів.

Коронавірус в Україні: основне

Джерело: vaccination.covid19.gov.ua