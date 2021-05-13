В Україні знову прогнозують зростання кількості хворих на коронавірус

На наступному тижні, 17 – 23 травня, в Україні очікується збільшення кількості хворих на коронавірус. Це пов'язано із нормалізацією кількості тестувань після травневих свят.
Крім зростання кількості хворих на коронавірус, науковці очікують і зростання смертей від ускладнень інфекції. Зростання буде незначним.
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Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень і летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов'язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій,
– йдеться в повідомленні.
В НАН відзначають, хоч за період травневих свят динаміка зменшення кількості нових виявлених випадків, смертей та госпіталізацій прискорилася, однак значною мірою це пов’язано з великою кількістю вихідних і святкових днів.
Коронавірус в Україні: основне
Джерело: vaccination.covid19.gov.ua
- За весь час пандемії захворіло – 2 135 886 осіб, одужало – 1 816 643 особи, померло 47 333 людини.
- Одну дозу вакцини проти коронавірусу отримали 901 105 людей, дві – 3828.
- Зараз для вакцинації в Україні доступні три вакцини: AstraZeneca (Covishield), Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech.
- Восени 2021 року в Україні прогнозують чергову хвилю коронавірусу.