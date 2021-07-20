Ситуація з коронавірусом в Україні

Хворих медпрацівників – 13, попри те, що вчора не захворів жоден. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – там 228 людей занедужали.

Увага Новини про коронавірус 19 липня: обов'язкова самоізоляція невакцинованих, інтервал між CoronaVac

Також за добу 19 липня госпіталізували 279 осіб. Побороти недугу вдалося 540 українцям. На жаль, померли 25 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 21 459 осіб;
  • методом ІФА – 8 387 осіб;
  • експрес-тестами – 12 565 осіб.

Всього від початку пандемії в Україні провели всього 11 182 527 ПЛР-тестувань.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу