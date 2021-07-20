Ситуація з коронавірусом в Україні
Хворих медпрацівників – 13, попри те, що вчора не захворів жоден. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – там 228 людей занедужали.
Увага Новини про коронавірус 19 липня: обов'язкова самоізоляція невакцинованих, інтервал між CoronaVac
Також за добу 19 липня госпіталізували 279 осіб. Побороти недугу вдалося 540 українцям. На жаль, померли 25 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 459 осіб;
- методом ІФА – 8 387 осіб;
- експрес-тестами – 12 565 осіб.
Всього від початку пандемії в Україні провели всього 11 182 527 ПЛР-тестувань.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу