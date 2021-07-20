В Україні знову зросла кількість хворих на COVID-19: втричі більше ніж учора

20 липня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ України

Станом на ранок 20 липня, в Україні зафіксували 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 23 дітей.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Хворих медпрацівників – 13, попри те, що вчора не захворів жоден. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – там 228 людей занедужали.

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Також за добу 19 липня госпіталізували 279 осіб. Побороти недугу вдалося 540 українцям. На жаль, померли 25 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 21 459 осіб;
  • методом ІФА – 8 387 осіб;
  • експрес-тестами – 12 565 осіб.

Всього від початку пандемії в Україні провели всього 11 182 527 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 2 245 275 осіб;
  • одужало – 2 181 925 осіб;
  • летальних випадків – 52 756;

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 228 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 4 випадки;
  • Дніпропетровська область – 32 випадки;
  • Донецька область – 48 випадків;
  • Житомирська область – 11 випадків;
  • Закарпатська область – 5 випадків;
  • Запорізька область – 14 випадків;
  • Івано-Франківська область – 7 випадків;
  • Київська область – 6 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 35 випадків;
  • Львівська область – 20 випадків;
  • Миколаївська область – 4 випадки;
  • Одеська область – 35 випадків;
  • Полтавська область – 15 випадків;
  • Рівненська область – 3 випадки;
  • Сумська область – 35 випадків;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 18 випадків;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 19 випадків;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська