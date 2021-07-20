В Україні знову зросла кількість хворих на COVID-19: втричі більше ніж учора
Джерело:МОЗ України
Станом на ранок 20 липня, в Україні зафіксували 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 23 дітей.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Хворих медпрацівників – 13, попри те, що вчора не захворів жоден. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – там 228 людей занедужали.
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Також за добу 19 липня госпіталізували 279 осіб. Побороти недугу вдалося 540 українцям. На жаль, померли 25 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 459 осіб;
- методом ІФА – 8 387 осіб;
- експрес-тестами – 12 565 осіб.
Всього від початку пандемії в Україні провели всього 11 182 527 ПЛР-тестувань.За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 245 275 осіб;
- одужало – 2 181 925 осіб;
- летальних випадків – 52 756;
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 228 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 4 випадки;
- Дніпропетровська область – 32 випадки;
- Донецька область – 48 випадків;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 14 випадків;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 6 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 35 випадків;
- Львівська область – 20 випадків;
- Миколаївська область – 4 випадки;
- Одеська область – 35 випадків;
- Полтавська область – 15 випадків;
- Рівненська область – 3 випадки;
- Сумська область – 35 випадків;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 18 випадків;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 19 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу