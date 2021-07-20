В Україні знову зросла кількість хворих на COVID-19: втричі більше ніж учора

Станом на ранок 20 липня, в Україні зафіксували 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 23 дітей.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Хворих медпрацівників – 13, попри те, що вчора не захворів жоден. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – там 228 людей занедужали.

Увага Новини про коронавірус 19 липня: обов'язкова самоізоляція невакцинованих, інтервал між CoronaVac

Також за добу 19 липня госпіталізували 279 осіб. Побороти недугу вдалося 540 українцям. На жаль, померли 25 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 459 осіб;

методом ІФА – 8 387 осіб;

експрес-тестами – 12 565 осіб.

Всього від початку пандемії в Україні провели всього 11 182 527 ПЛР-тестувань.

захворіло – 2 245 275 осіб;

одужало – 2 181 925 осіб;

летальних випадків – 52 756;

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 228 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 32 випадки;

Донецька область – 48 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 14 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 6 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 35 випадків;

Львівська область – 20 випадків;

Миколаївська область – 4 випадки;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 15 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 35 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу