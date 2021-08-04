В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 984 людини, серед них – 59 дітей та 48 медпрацівників. Відзначимо, що в середньому добовий приріст хворих не перевищував і півсотні, однак другу добу поспіль в країні фіксують майже тисячу випадків інфікування.