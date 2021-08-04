Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 572 людини з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби померли 43 пацієнти. Водночас 570 людей повідомили про одужання.

До теми Коли можливий новий спалах коронавірусу в Україні: відповідь KSE

Кількість проведених тестів за добу:

  • методом ПЛР – 22 533 особи,
  • методом ІФА – 8 064 особи,
  • експрес-тестами – 16 845 осіб.

Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:

  • місто Київ – 236 випадків;
  • Вінницька область – 19 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 64 випадки;
  • Донецька область – 91 випадок;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 53 випадки;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 34 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 34 випадки;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 46 випадків;
  • Полтавська область – 23 випадки;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 19 випадків;
  • Харківська область – 75 випадків;
  • Херсонська область – 71 випадок;
  • Хмельницька область – 35 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 10 випадків;
  • Чернігівська область – 2 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу