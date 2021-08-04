Статистика COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 572 людини з вираженими симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби померли 43 пацієнти. Водночас 570 людей повідомили про одужання.
До теми Коли можливий новий спалах коронавірусу в Україні: відповідь KSE
Кількість проведених тестів за добу:
- методом ПЛР – 22 533 особи,
- методом ІФА – 8 064 особи,
- експрес-тестами – 16 845 осіб.
Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:
- місто Київ – 236 випадків;
- Вінницька область – 19 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 64 випадки;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 53 випадки;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 34 випадки;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 34 випадки;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 46 випадків;
- Полтавська область – 23 випадки;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 19 випадків;
- Харківська область – 75 випадків;
- Херсонська область – 71 випадок;
- Хмельницька область – 35 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 2 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу