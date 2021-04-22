У порівнянні з першим кварталом 2020 року, за той самий період 2021 року розмір середньоденної допомоги виріс на 15,9%.

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Загалом у січні-березні Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд гривень, або 51,8% більше, ніж у січні-березні 2020 року,

– йдеться у повідомленні.

Але у відомстві підкреслили, що з початку року щомісячний обсяг надходжень частки від ЄСВ на рахунок Фонду соцстрахування не покриває потребу у видатках відомства за той же період.

У І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві,

– повідомляє ФССУ.

Особливо потреба у видатках за лікарняними листками зросла з осені 2020 року.

Через що українці найчастіше беруть лікарняні

Найбільше потреба на лікарняні зросла через: