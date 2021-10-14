За минулу добу, 13 жовтня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 164 387 людей. 85 922 з них отримали першу дозу, а решта 78 465 – другу.
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Щеплення проводилось 982 мобільними бригадами з імунізації, 3 112 пунктами щеплення та 350 центрами вакцинації населення.
Темпи вакцинації в Україні
У МОЗ зауважили, що від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 774 486 людей. 7 774 484 з них отримали щонайменше одну дозу препарату.
Тим часом повністю імунізовані та отримали дві дози 6 349 739 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Таким чином в Україні провели 14 124 223 щеплення проти коронавірусу.
Які вакцини використовувались
- Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
- Coronavac – 2 171 442,
- Cominarity – 3 068 883,
- AstraZeneca – 924 252,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу