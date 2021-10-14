За минулу добу, 13 жовтня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 164 387 людей. 85 922 з них отримали першу дозу, а решта 78 465 – другу.

Актуально Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: за добу виявили близько 19 тисяч хворих

Щеплення проводилось 982 мобільними бригадами з імунізації, 3 112 пунктами щеплення та 350 центрами вакцинації населення.

Темпи вакцинації в Україні

У МОЗ зауважили, що від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 774 486 людей. 7 774 484 з них отримали щонайменше одну дозу препарату.

Тим часом повністю імунізовані та отримали дві дози 6 349 739 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Таким чином в Україні провели 14 124 223 щеплення проти коронавірусу.

Які вакцини використовувались

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Coronavac – 2 171 442,

Cominarity – 3 068 883,

AstraZeneca – 924 252,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Найкращим захистом від наслідків COVID-19 є вакцинація. Згідно з даними МОЗ, 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.