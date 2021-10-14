В Україні зробили понад 14 мільйонів COVID-щеплень: детальна статистика

14 жовтня 2021 , 08:55
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Джерело:

МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 14 124 223 щеплення проти коронавірусу. Мовиться про загальне використання вакцини для введення першої та другої дози.

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 164 387 людей. 85 922 з них отримали першу дозу, а решта 78 465 – другу.

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Щеплення проводилось 982 мобільними бригадами з імунізації, 3 112 пунктами щеплення та 350 центрами вакцинації населення.

Темпи вакцинації в Україні

У МОЗ зауважили, що від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 774 486 людей. 7 774 484 з них отримали щонайменше одну дозу препарату.

Тим часом повністю імунізовані та отримали дві дози 6 349 739 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Таким чином в Україні провели 14 124 223 щеплення проти коронавірусу.

Які вакцини використовувались

  • Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
  • Coronavac – 2 171 442,
  • Cominarity – 3 068 883,
  • AstraZeneca – 924 252,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 102 042.
Найкращим захистом від наслідків COVID-19 є вакцинація. Згідно з даними МОЗ, 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт